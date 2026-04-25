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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 21-Jähriger in der Altstadt angegriffen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht auf Samstag wurde zwischen 01:10 Uhr und 01:30 Uhr ein junger Mann in der Heidelberger Altstadt verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Unteren Straße im Bereich zwischen den Bars "Mohr!" und "Hörnchen".

Ein unbeteiligter Passant meldete zunächst über den Polizeinotruf fünf bis acht Personen, die Parolen grölten und kurz vor einer körperlichen Auseinandersetzung stünden. Als ein 21-Jähriger mit zwei Bekannten die Bar "Mohr!" verließ, wurde er unvermittelt von mehreren Personen geschlagen und getreten. Er zog sich hierbei eine aufgeplatzte Lippe sowie Schürfwunden an den Händen und Beinen zu.

Als die verständigte Streifenwagenbesatzung an der genannten Örtlichkeit eintraf, fanden die Beamten nur noch den verletzten Mann vor. Zu der genauen Anzahl und Beschreibung der unbekannten Täterschaft konnte er keine Angaben machen. Eine sofortige medizinische Behandlung war nach Einschätzung des Geschädigten nicht erforderlich.

Der Geschädigte selbst kann wie folgt beschrieben werden: Schulterlange, hellbraune Haare, kräftige Statur, Vollbart. Er trug zum Tatzeitpunkt eine kurze schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Sweatjacke sowie schwarz-weiße Sneaker.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/1857-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michaela König
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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