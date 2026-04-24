Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche in Firmengebäude - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Ablassweg zu zwei Einbrüchen in Firmengebäude.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem der Gebäude, indem sie ein Fenster mit massiver Gewalt öffnete. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geringer Geldbetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden ist deutlich höher und beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Bei einem zweiten Firmengebäude im Ablassweg versuchte die Täterschaft ebenfalls gewaltsam einzudringen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelang dies jedoch nicht. Auch hier entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der Polizeiposten Waibstadt hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt unter der Nummer 07263/5807 (zu den üblichen Geschäftszeiten) oder beim Polizeirevier Sinsheim unter der Nummer 07261/690-0 zu melden.

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