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Polizei Hagen

POL-HA: 30-Jähriger ohne Führerschein versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes beabsichtigten, einen 30 Jahre alten Autofahrer am Donnerstag (26.03.2026) anzuhalten. Der Mann fuhr jedoch trotz Anhaltesignalen an den Einsatzkräften vorbei. Kurz darauf gelang es den Beamten, ihn zu stoppen. Der Fahrer hatte keinen Führerschein.

Die Einsatzkräfte führten am Abend Geschwindigkeitsmessungen an der Alexanderstraße durch, als sie gegen 20.45 Uhr einen VW Passat feststellten, der mit über 72 km/h bei erlaubten 50 km/h in Richtung Boeler Straße fuhr. Die Anhaltesignale missachtete der Fahrer und kam kurz darauf an einer roten Ampel an der Kreuzung Alexanderstraße/Boeler Straße zum Stehen. An der angrenzenden Straße "Darmsheide" konnten die Beamten, die dem Wagen gefolgt waren, den Mann anhalten und einer Kontrolle unterziehen.

Dabei stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besaß und der VW Passat auf seine Lebensgefährtin zugelassen war. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und fertigten eine Anzeige gegen die Halterin wegen Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (rst)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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