Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung zur Pressekonferenz: Bekanntgabe der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025

Märkischer Kreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises lädt alle interessierten Pressevertreterinnen und -vertreter herzlich zur Pressekonferenz ein. Anlass ist die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS) des Jahres 2025.

Die Pressekonferenz findet am Montag, den 02.03.2026, um 13:30 Uhr, im Polizeidienstgebäude an der Friedrichstraße 70, 58636 Iserlohn, Raum 33, statt. Bitte nutzen Sie für den Zutritt den ausgeschilderten Nebeneingang zum ehemaligen Kreistagssaal.

Zur besseren Planbarkeit bitten wir Interessierte um verbindliche Anmeldung per E-Mail an pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de bis Montag, 02. März, 10:00 Uhr. (dill)

