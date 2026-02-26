Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch(versuch)
Iserlohn (ots)
Unbekannte hebelten am Mittwochmorgen eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Friedrichstraße auf. Es wurde jedoch nichts gestohlen. An Pater und Nonne drückten Unbekannte am Mittwochnachmittag eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses aus der Zarge, gelangten jedoch nicht in die Wohnung. Nachbarn hörten um 16.42 Uhr einen lauten Knall und stellten den Schaden fest. (cris)
