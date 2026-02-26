PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch(versuch)

Iserlohn (ots)

Unbekannte hebelten am Mittwochmorgen eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Friedrichstraße auf. Es wurde jedoch nichts gestohlen. An Pater und Nonne drückten Unbekannte am Mittwochnachmittag eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses aus der Zarge, gelangten jedoch nicht in die Wohnung. Nachbarn hörten um 16.42 Uhr einen lauten Knall und stellten den Schaden fest. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

