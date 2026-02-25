Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Kierspe (ots)
Messstelle Kierspe-Hüttebruch B 54
Zeit 25.02.2026, 6:12 bis 11:45 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1420, Verwarngeldbereich 177, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 34, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 85 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
