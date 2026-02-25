PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannter beschädigt Poller und flüchtet

Hemer (ots)

Bereits zwischen dem 13.02., 0 Uhr und dem 14.02., 8 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht an der Heinrich-Goswin-Straße. Auf der Parkfläche vor einem dortigen Mehrfamilienhaus touchierte ein unbekannter Fahrer zwei "Klapp-Poller". Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise an die Wache in Hemer unter 02372/9099-0 erbeten. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

