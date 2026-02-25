Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Unbekannter beschädigt Poller und flüchtet
Hemer (ots)
Bereits zwischen dem 13.02., 0 Uhr und dem 14.02., 8 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht an der Heinrich-Goswin-Straße. Auf der Parkfläche vor einem dortigen Mehrfamilienhaus touchierte ein unbekannter Fahrer zwei "Klapp-Poller". Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise an die Wache in Hemer unter 02372/9099-0 erbeten. (dill)
