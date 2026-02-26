Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch - Ladendiebstahl - E-Bike gestohlen - Taschendiebe

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 17 und 21.30 Uhr in ein Wohnhaus am Karlsbader Weg eingebrochen. Sie hebelten im Terrassenbereich ein Fenster auf, drangen in das Gebäude ein, durchwühlten Schränke im gesamten Haus und stahlen Schmuck. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Ein Ladendetektiv erwischte am Mittwochabend zwei 15-Jährige beim Stehlen in einem Drogeriemarkt im Sterncenter. Als er sie in der Innenstadt aufhielt, wurden sie beleidigend. Ähnlich erging es den hinzu gerufenen Polizeibeamten. Die Jugendlichen wurden Erziehungsberechtigten übergeben und bekamen Anzeigen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage sowie Ladendiebstahls mit Waffen. Der männliche Beschuldigte führte eine Softair-Pistole mit sich. Die Polizei stellte sie sicher und übergab das Diebesgut zurück an den Markt.

Am Mittwochmorgen wurde in der Altenaer Straße ein E-Mountainbike gestohlen. Der Nutzer hatte es gegen 7.45 Uhr an einem Fahrradständer neben dem Eingang zum Sterncenter abgestellt. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. Gegen 13 Uhr tauchte das Fahrrad am Bahnhof wieder auf. Ein Zeuge sah, wie ein kleiner Mann mit schwarzen Haaren und sportlicher Kleidung das Fahrzeug abstellte. Er informierte die Polizei, die das Fahrrad am Nachmittag an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgab. Das Schloss hing unbeschädigt am Rahmen; es fehlte lediglich die Beleuchtung. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

Einer 74-jährigen Frau wurde am Mittwochmorgen die Geldbörse gestohlen. Sie kaufte gegen 11 Uhr am Sternplatz ein und stieg gegen 12 Uhr in Linienbus. Am nächsten Morgen konnte sie ihr Portemonnaie nicht mehr finden. Ihr Verdacht, dass es gestohlen wurde, bestätigte sich bei der Kontrolle der Kontoauszüge: Die mit abhanden gekommene Bankkarte wurde mehrmals eingesetzt, um Geld abzuheben. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell