Polizeipräsidium Mannheim

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BAB6: Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich - PM Nr.1

Mannheim / BAB6 (ots)

Derzeit befinden sich Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf der BAB6 in Fahrtrichtung Norden, auf Höhe Mannheim-Vogelstang im Einsatz. Nach ersten Informationen kam es dort zu einem Verkehrsunfall, an welchem ein Pkw alleinbeteiligt war. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Auf der BAB6 in Fahrtrichtung Norden ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Es wird nachberichtet.

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