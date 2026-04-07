Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 47-jähriger Motorradfahrer erlitt am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Zweiradlenker gegen 16:00 Uhr auf der Landesstraße 558 von Bruchsal kommend in Richtung Büchenau. Kurz vor der Autobahnbrücke wollte er offenbar einen vorausfahrenden Audi überholen und streifte hierbei wohl das Heck des Fahrzeugs. In der Folge verlor der 47-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Das motorisierte Zweirad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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