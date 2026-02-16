Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Pößneck (ots)
Am heutigen Morgen, gegen 04.20 Uhr, befuhr der 52-jährige Fahrer eines PKW in Pößneck die Saalfelder Straße in Richtung Saalfeld. Vor ihm fuhr ein Winterdienstfahrzeug. Aufgrund von Schneeglätte fuhr der 52-Jährige auf das Fahrzeug des Winterdienstes auf und verletzte sich dabei. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.
