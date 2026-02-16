PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Zollgrün (ots)

Am Freitag, gegen 21.15 Uhr, befuhr der 19-jährige Fahrer eines PKW die Landstraße aus Richtung Zollgrün kommend in Richtung Schleiz. In einer Rechtskurve kam er, aus bisher unbekannter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab und überschlug sich in der Folge. Der junge Mann sowie sein 16-jähriger Beifahrer zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zum Einsatz kam ebenfalls die Feuerwehr. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 09:29

    LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Saalfeld / Dittrichshütte (ots) - Am Freitag, dem 13.02.2026, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich in Dittrichshütte, in der Straße "An der Windmühle" ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Linienbus befuhr die Straße aus Richtung Burkersdorf kommend. In einer Rechtskurve kam diesem ein Pkw teilweise auf seiner Fahrspur entgegen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, wich der Bus nach rechts aus und der Fahrer ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:00

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Zustellfahrzeug

    Frankenblick (ots) - Samstagnachmittag ereignete sich in Rabenäußig ein Verkehrsunfall mit einem Zustellfahrzeug der Deutschen Post. Der Fahrer stellte das Fahrzeug zur Zustellung ab und sicherte es gegen Wegrollen. Während der Zustelltätigkeit rollte das Fahrzeug trotzdem selbständig die Straße hinab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Anschließend blieb es auf einem Grundstück dicht vor einem Wohnhaus ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:00

    LPI-SLF: Gestohlener E-Scooter ohne Versicherung unter Einfluss von Betäubungsmittel geführt

    Sonneberg (ots) - Polizeibeamte der PI Sonneberg kontrollierten am Samstagabend einen E-Roller-Fahrer, welcher ohne Versicherungskennzeichen in Sonneberg fuhr. Der 45-jährige Mann konnte keine Versicherungsbescheinigung vorzeigen, allerdings stellte sich heraus, dass das Elektrokleinstfahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war und folglich sichergestellt werden musste. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren