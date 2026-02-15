Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Saalfeld / Dittrichshütte (ots)

Am Freitag, dem 13.02.2026, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich in Dittrichshütte, in der Straße "An der Windmühle" ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Linienbus befuhr die Straße aus Richtung Burkersdorf kommend. In einer Rechtskurve kam diesem ein Pkw teilweise auf seiner Fahrspur entgegen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, wich der Bus nach rechts aus und der Fahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, trotzdem kollidierte der Bus mit einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen Gartenmauer. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Verursacher machen können, sowie evtl. geschädigte Insassen des Busses werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer(0038812)mit der Polizei Saalfeld in Verbindung zu setzen.

