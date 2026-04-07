Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Tödlicher Verkehrsunfall auf der K3523

Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend gegen 21.15 Uhr an der Einmündung der K3523 mit der Straße "Am Viehtrieb".

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog die 22-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse aus der Straße "Am Viehtrieb" nach links auf die K3523 ein und missachtete die Vorfahrt eines 59-jährigen Lenkers eines VW-Touareg, der die K3523 befuhr.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde die Fahrerin der A-Klasse so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Touareg wurde durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die K3523 war zur Unfallaufnahme und zur Reinigung bis etwa 01.10 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter 0721 / 944840 in Verbindung zu setzen.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

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