POL-MA: Mannheim/Waldhof: Gebäudebrand in Mehrfamilienhaus - PM 1
Mannheim (ots)
Aktuell befinden sich die Feuerwehr und Polizei bei einem Gebäudebrand in der Königssteiner Straße im Stadtteil Mannheim/Waldhof im Einsatz. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse über die Brandursache oder über Verletzte vor.
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