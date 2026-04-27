PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Waldhof: Gebäudebrand in Mehrfamilienhaus - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich die Feuerwehr und Polizei bei einem Gebäudebrand in der Königssteiner Straße im Stadtteil Mannheim/Waldhof im Einsatz. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse über die Brandursache oder über Verletzte vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 08:50

    POL-MA: Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 14:57 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Silcherstraße und Scheffelstraße in Dielheim ein Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Autofahrer und einer 36-jährigen Autofahrerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 18-Jährige mit seinem Toyota Yaris die Scheffelstraße in Richtung ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 08:09

    POL-MA: Mannheim / BAB6: Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich - PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Wie schon berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6262596 ereignete sich gegen 01:26 Uhr ein Unfall auf der Autobahn 6. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem PKW Smart, die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte er den vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer mit seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren