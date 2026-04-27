POL-MA: Mannheim/Waldhof: Gebäudebrand in Mehrfamilienhaus - PM 1

Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nach einem Fußballspiel im Bereich Waldwimmersbach ist es am Abend zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Eine aufmerksame Besucherin und ihr Begleiter bemerkten vier offenbar stark alkoholisierte junge Männer und verständigten die Polizei, nachdem diese in einen PKW gestiegen ...

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