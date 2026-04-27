Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall an Ampel

Heidelberg (ots)

Am Freitag war ein 28-Jähriger mit einem Mercedes-Benz auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Heidelberg unterwegs. Um kurz vor 11:30 Uhr musste er auf Höhe der Einmündung der Straße Am grünen Hag an einer roten Ampel anhalten. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der nachfolgende Autofahrer, ein 93-Jähriger, mit seinem VW nahezu ungebremst auf das Heck der Mercedes-Benz auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 28-Jährigen gut 25 Meter nach vorne geschleudert. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Mercedes-Benz-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand mit insgesamt 35.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen

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