Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Verursacher flüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person verursachte am Sonntagabend ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Rheinau und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der Unbekannte war mit seinem Smart auf der Mallaustraße in Richtung Flößwörthstraße unterwegs. An der Ampel in Höhe der B 36 missachtete er das Rotlicht und stieß mit dem Skoda einer 70-Jährigen zusammen, die von der B 36 kam und links in die Mallaustraße einbiegen wollte. Der Smart-Fahrer fuhr anschließend in Richtung Floßwörthstraße davon.

Bei dem Zusammenstoß zogen sich die 70-Jährige und ihr 65-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, fuhr dem Smart zunächst hinterher und notierte sich das Kennzeichen. Eine Überprüfung der Halteranschrift verlief zunächst ohne Ergebnis. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte das Fahrzeug vor einem Anwesen im Stadtteil Almenhof aufgefunden werden. Es wies frische Unfallschäden auf, war unverschlossen und der Fahrzeugschlüssel lag auf dem Fahrersitz. Der Fahrer konnte nicht angetroffen werden.

Weitergehende Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeughalter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und wegen Unterschlagung nach dem Fahrzeug gefahndet wird. Es wurde daraufhin abgeschleppt und sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrer des unfallverursachenden Smart geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

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