PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Versuchter Wohnungseinbruch - Hinweise erbeten

Tönisvorst-Vorst (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben zwei unbekannte Männer versucht, in ein Haus auf der Gustav-Steeg-Straße in Vorst einzubrechen. Gegen 00.45 Uhr hatte die Bewohnerin der Wohnung im ersten Obergeschoss zunächst Lichtschein an einem Fenster gesehen. Danach bemerkte sie die beiden Männer, die vor der Tür standen. Als sie sich bemerkbar machte, flüchteten beide aus dem Haus in unbekannte Richtung. Nach Angaben der Zeugin seien beide Männer etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen. Einer der beiden sei schlank gewesen, der zweite habe eine kräftige Statur gehabt. Hinweise erbittet das das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /wg (249)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 12:03

    POL-VIE: Viersen-Nette: Vermisster 64-Jähriger - Hinweise erbeten

    Viersen-Nette (ots) - Seit Mittwochabend sucht die Polizei nach einem 64-jährigen Mann von der Viersener Nette. Er ist gesundheitlich eingeschränkt und auf Medikamente angewiesen, deshalb könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Zuletzt von Bekannten und Angehörigen gesehen wurde er am Montag. Diese wandten sich am Mittwochabend an die Polizei. Der Mann ist 1,76 Meter groß und schlank. Er hat grau-braune ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 23:28

    POL-VIE: Motorradfahrer gestürzt

    Viersen-Willich (ots) - Schwerer Unfall mit Motorradfahrer Am 15.04.2025, 18:28 Uhr befuhr ein 33jähriger Willicher die Düsseldorfer Straße, aus Richtung Osterath kommend, in Fahrtrichtung Willich. In Höher der Einmündung (Düsseldorfer-/ Osterather Straße) kommt er mit seinem Motorrad, aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, rutscht mit diesem über die Gegenfahrbahn sowie einen Grünstreifen und bleibt in einem angrenzenden Acker liegen. Durch den ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 15:26

    POL-VIE: Fünf Verletzte bei Auffahrunfall

    Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am Dienstagnachmittag fuhr ein 34-jähriger Mann aus Nettetal auf einen an einer Ampel wartenden Pkw auf und schob diesen in ein weiteres Auto. Nach dem Unfall klagten insgesamt fünf Personen über Kopfschmerzen. Der Mann fuhr mit seinem Audi auf dem Südring in Richtung Düsseldorfer Straße in St. Tönis. Vor der Kreuzung bildet sich ein Rückstau. Der Nettetaler fuhr auf einen BMW auf, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren