Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Versuchter Wohnungseinbruch - Hinweise erbeten

Tönisvorst-Vorst (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben zwei unbekannte Männer versucht, in ein Haus auf der Gustav-Steeg-Straße in Vorst einzubrechen. Gegen 00.45 Uhr hatte die Bewohnerin der Wohnung im ersten Obergeschoss zunächst Lichtschein an einem Fenster gesehen. Danach bemerkte sie die beiden Männer, die vor der Tür standen. Als sie sich bemerkbar machte, flüchteten beide aus dem Haus in unbekannte Richtung. Nach Angaben der Zeugin seien beide Männer etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen. Einer der beiden sei schlank gewesen, der zweite habe eine kräftige Statur gehabt. Hinweise erbittet das das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /wg (249)

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