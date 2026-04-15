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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fünf Verletzte bei Auffahrunfall

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 34-jähriger Mann aus Nettetal auf einen an einer Ampel wartenden Pkw auf und schob diesen in ein weiteres Auto. Nach dem Unfall klagten insgesamt fünf Personen über Kopfschmerzen. Der Mann fuhr mit seinem Audi auf dem Südring in Richtung Düsseldorfer Straße in St. Tönis. Vor der Kreuzung bildet sich ein Rückstau. Der Nettetaler fuhr auf einen BMW auf, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen davor befindlichen VW geschoben wurde. Im BMW klagten drei der vier Insassen über Kopfschmerzen, genauso wie beide Insassen des VW. Die leichtverletzten Personen benötigten keine Behandlung vor Ort. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Grund des Auffahrens könnte die tiefstehende und blendende Sonne gewesen sein. Dies ist Gegenstand der Ermittlung beim Verkehrskommissariats. /sta (246)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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