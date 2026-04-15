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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall mit unversichertem E-Scooter - leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am späten Dienstagvormittag nahm ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Nettetal einer 76-jährigen Pkw-Fahrerin aus Viersen in Breyell die Vorfahrt. Die Frau war mit ihrem Wagen auf der Haagstraße in Richtung Lobbericher Straße unterwegs. Der junge Mann fuhr mit seinem E-Scooter auf dem Kirchweg und wollte nach links in die Haagstraße abbiegen. Dabei nahm er der Autofahrerin die Vorfahrt, beide stießen zusammen. Dabei verletzte er sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellte das Streifenteam fest, dass am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen befestigt war. E-Scooter müssen versichert sein. Wer mit einem unversicherten Fahrzeug einen Unfall verursacht, muss damit rechnen, dass er für den Schaden möglicherweise persönlich haftet. Deshalb achten Sie bitte darauf, an Ihrem "Elektrokleinstfahrzeug" - das ist die amtliche Bezeichnung für E-Scooter, die der Versicherungspflicht unterliegen - jedes Jahr das aktuell gültige Versicherungskennzeichen erhält. /hei (245)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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