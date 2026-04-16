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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Nette: Vermisster 64-Jähriger - Hinweise erbeten

Viersen-Nette (ots)

Seit Mittwochabend sucht die Polizei nach einem 64-jährigen Mann von der Viersener Nette. Er ist gesundheitlich eingeschränkt und auf Medikamente angewiesen, deshalb könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Zuletzt von Bekannten und Angehörigen gesehen wurde er am Montag. Diese wandten sich am Mittwochabend an die Polizei.

Der Mann ist 1,76 Meter groß und schlank. Er hat grau-braune kurze Haare und einen Dreitage-Bart. Auffällig ist eine Narbe auf der rechten Kopfseite. Sein Gangbild ist verlangsamt. Wie er bekleidet ist, ist nicht bekannt.

Die Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto werden derzeit geprüft.

Die Polizei hat am Mittwochabend und in der Nacht unter anderem mit Unterstützung durch einen Hubschrauber nach dem Vermissten gesucht. Aktuell ist kein Hubschrauber eingesetzt, die Ermittlungen laufen jedoch unvermindert weiter.

Wer den Mann gesehen hat oder andere Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 4. /hei (248)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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