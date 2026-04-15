Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer gestürzt

Viersen-Willich (ots)

Schwerer Unfall mit Motorradfahrer

Am 15.04.2025, 18:28 Uhr befuhr ein 33jähriger Willicher die Düsseldorfer Straße, aus Richtung Osterath kommend, in Fahrtrichtung Willich. In Höher der Einmündung (Düsseldorfer-/ Osterather Straße) kommt er mit seinem Motorrad, aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, rutscht mit diesem über die Gegenfahrbahn sowie einen Grünstreifen und bleibt in einem angrenzenden Acker liegen. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu, er mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Krad entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. /Coe. (240)

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