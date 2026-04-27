Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto kollidiert beim Abbiegen mit Straßenbahn

Heidelberg (ots)

Ein 45-Jähriger war am Sonntagmorgen mit seinem Audi auf der Bergheimer Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Fehrentzstraße wollte er verkehrswidrig über den erhöhten Bordstein der Bus- und Bahnspur in der Fahrbahnmitte auf die gegenüberliegende Straßenseite abbiegen. Dabei übersah er die in die gleiche Richtung fahrende Straßenbahn und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Bergheimer Straße kurzzeitig gesperrt und der Verkehr über die Römerstraße abgeleitet werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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