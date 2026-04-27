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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Serie an Farbschmierereien - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt, mutmaßlich zwischen Donnerstag und Freitagfrüh, kam es zu zahlreichen Farbschmierereien in der Heidelberger Weststadt. Bislang wurden 10 Sachbeschädigungen durch Graffiti festgestellt, die in neonorangener und weißer Farbe auf Zaunpfeiler, Wände, Stromkästen oder auf den Gehweg gesprüht wurden. Die Taten ereigneten sich in der Zähringerstraße, Dantestraße, Kleinschmidtstraße, Schillerstraße und Wilhelmstraße. Die Höhe des so entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte leitete die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen ein.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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