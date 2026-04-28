Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dettingen an der Iller - KORREKTUR Helm nicht getragen - Nicht aufgepasst

Beim Ausparken kam es am Samstag in Dettingen a.d. Iller zu einem Unfall zwischen einen Pkw und einer Radlerin.

Ulm (ots)

Die Frau musste in ein Krankenhaus.

Entgegen der ersten Meldung hatte die Radfahrerin keinen Helm getragen. Ich bitte den Fehler zu entschuldigen.

Gegen 12.15 Uhr parkte eine 22-Jährige mit ihrem gelben Streetscooter aus einem Grundstück im Ahornweg rückwärts aus. Dabei übersah die Postzustellerin wohl eine 63-jährige mit ihrem Fahrrad. Die Seniorin fuhr mit ihrem Rad in Richtung Birkenweg und wurde von dem Zustellerfahrzeug erfasst. Dabei stürzte die 63-Jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Polizeiposten Ochsenhausen nahm den Unfall auf. Sie Ermittler schätzen den Schaden am Trekkingrad auf rund 200 Euro. An dem Streetscooter entstand wohl kein Schaden. Einen Helm hatte die Radlerin nicht getragen.

Hinweis der Polizei:

"Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Der Rückspiegel und die Rückfahrkamera reichen nicht aus, um alles zu sehen. Unabdingbar ist auch der Blick über die Schulter nach hinten. Damit alle sicher ankommen.

++++0775600

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

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