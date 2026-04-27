Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Einbrecher in Drogeriemarkt

Am Sonntagfrüh war ein Unbekannter in Ochsenhausen zu Gange.

Ulm (ots)

Gegen 3.20 Uhr war wohl der Einbrecher in der Straße Güterbahnhof zu Gange. Dort schlug er an der Gebäuderückseite ein Fenster ein und griff durch die Öffnung. Anschließend entriegelte er den Fenstergriff und stieg in den Büroraum ein. Dabei löste er wohl einen Bewegungsmelder aus. Bevor er weiter in die eigentlichen Verkaufsräume vordringen konnte, trat er die Flucht an. Eine sofortige Fahndung nach dem Einbrecher verlief ohne Erfolg. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ochsenhausen unter der Tel. 07352/202050 entgegen.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++0778781

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell