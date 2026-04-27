Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Audi Q7 gestohlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stahlen Unbekannte ein Auto in Ehingen.

Ulm (ots)

In der Nacht begaben sich bislang Unbekannte zu dem weißen Audi Q7, der in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße abgestellt war. Auf unbekannte Weise öffneten die Täter das Fahrzeug und fuhren davon. Die Originalschlüssel befanden sich noch beim Besitzer. Wie die Unbekannten das Auto starten konnten, ist derzeit nicht bekannt. Die Kennzeichen und weitere persönliche Gegenstände, wie Kindersitze und Kinderwagen, konnten am Freitagnachmittag im Wald zwischen Heufelden und Niederhofen aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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