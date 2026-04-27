Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Im Kreisel zusammengestoßen

Ohne Acht zu geben fuhr am Sonntag in Laupheim eine Autofahrerin in den Kreisverkehr ein. Ein Mofa-Fahrer stürzte, blieb zum Glück unverletzt.

Ulm (ots)

Um 20.30 Uhr fuhr eine 51-Jährige in den Kreisverkehr am Marktplatz ein. Dabei achtete sie wohl nicht auf einen 17-Jährigen. Der war mit einem Mofa im Kreisel unterwegs und hatte Vorfahrt. Es kam zum leichten Kontakt zwischen dem BMW und dem Peugeot Zweirad. Dadurch geriet der Jugendliche samt Mofa zu Fall. Ersten polizeilichen Erkenntnissen blieb der Rollerfahrer unverletzt. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. An beiden Fahrzeugen entstand wohl geringer Sachschaden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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