Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Technischer Defekt in Auto

Am Sonntag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Biberach aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 19.30 Uhr parkte ein 46-Jähriger seinen VW im Jordanbergweg. Rund 10 Minuten später bemerkte er beim Öffnen der Heckklappe, dass dichter Rauch aus dem Innenraum des VW quoll. Sofort wählte er den Notruf. Die Feuerwehr Biberach rückte mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften an. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr erstickte das Feuer von selbst, ein Wassereinsatz war nicht mehr erforderlich. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Es entwickelte sich wohl ein Schmorbrand an einem Kabelstrang, der so heiß war, dass sogar mehrere Kunststoffverkleidungen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der komplette Innenraum war verraucht und verrußt, eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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