Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Gas mit Bremse verwechselt

Am Sonntag fuhr eine Autofahrerin eine Böschung hinunter.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr. Beim Einparken in der Vorderbergstraße verwechselte die 80-Jährige offenbar Gas und Bremse. Mit ihrem VW überfuhr sie einen Zaun und durchfuhr einen Garten. Dabei beschädigte sie noch eine Hauswand. Auf der gegenüberliegenden Seite kam sie auf der Straße zum Stehen. Durch die Fahrt erlitt die Seniorin leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt wurden. Der VW musste abgeschleppt werden. Den gesamten Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

+++++++ 0780065 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell