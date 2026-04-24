Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Rund 15 Kubikmeter Unrat, Holz und Abfälle aus Gebäuderenovierung im Wald entsorgt

Bei Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat bei Geislingen hofft die Polizei jetzt auf Hinweise.

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Ulm (ots)

Eine Spaziergängerin entdeckte am Mittwochvormittag im Wald bei Geislingen a.d. Steige den riesigen Müllberg. Der genaue Ablagerungsort befindet sich östlich von Bad Überkingen und links neben der Landstraße 1230, nur wenige Meter von einem geschotterten Platz entfernt. Mehrere Kubikmeter davon und auch Erdmischungen kippten Unbekannte zwischen dem 18.4., 9 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr, auf dem Wanderweg Kahlenstein mitten im Wald ab. In dem riesigen Berg von Unrat befanden sich nicht nur um einen Ölkanister mit etwa 15 - 20 l Altöl, sondern auch ein Kühlschrank, rund 10 Kubikmeter verarbeitetes Holz sowie Dachziegel, Gartenspielgeräte, Erdmischungen, Glas, Haushaltsdekoration und weitere Stoffe. Auch ein graues Mercedes Kinderauto befand sich darunter. Offenbar entsorgte jemand aus dem privaten Bereich und womöglich auch aus einem Gewerbebetrieb die umweltgefährdenden Überbleibsel auf gefährliche Weise im Wald. Gefährlich deshalb, weil durch den Ölkanister auch eine Gefahr für die Umwelt droht. Nun ermittelt die Polizei Geislingen, Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm, nachdem die Tat angezeigt wurde, auch wegen einer Umweltstraftat und sucht den oder die Täter.

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt:

- Wer weiß, wer den gefährlichen Müll dort entsorgt hat? - Wer hat jemanden beobachtet, der solchen Müll mit einem Transporter beförderte oder auf einem Anhänger geladen hatte? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei Gewerbe/Umwelt unter der Telefon-Nr. 07331/9327-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Umweltschutz ist Aufgabe jedes einzelnen und geht auch jeden an. Welche Beiträge man dazu leisten kann, darüber informiert ausführlich das Umweltministerium Baden-Württemberg (https://um.baden-wuerttemberg.de). Immer wieder wird Müll unterschiedlichster Art nicht ordnungsgemäß entsorgt und die Verantwortlichen kommen ungestraft davon. Klärt die Polizei jedoch eine Tat auf, so sind häufig hohe Bußgelder fällig. Die Höhe der Strafe orientiert sich dabei in erster Linie an der Menge des entsorgten Abfalls.

++++0758730

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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