Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Wohnmobil streift Auto

Zu dicht fuhr ein Wohnmobilfahrer am Donnerstag in Biberach an einem geparkten Audi vorbei.

Ulm (ots)

Der 75-Jährige war gegen 14.15 Uhr mit seinem Hymer Wohnmobil in der Telawialle im Stadtteil Rißegg unterwegs. Der Senior fuhr in Richtung Gerhard-Storz-Straße und an einem geparkten Audi vorbei. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht. Bei der Vorbeifahrt streifte das Wohnmobil mit der rechten Seite die linke Hintertür des Pkw. Die stand offen. Zum Glück befand sich die Besitzerin des Audi nicht am Türbereich. So blieb es nur bei Sachschaden. Den schätzt die Polizei Biberach auf rund 2.500 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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