POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Einbruch in Firma
In der Nacht auf Donnerstag brachen zwei Unbekannte in eine Firma in Bad Überkingen ein.
Ulm (ots)
Gegen 23.30 Uhr brachen bislang zwei Unbekannte in eine Firma in der Geislinger Straße ein. Hierzu warfen sie mit einem Stein eine Scheibe ein. So kamen sie ins Innere. Dort öffneten sie gewaltsam eine weitere Tür, um in weitere Bereiche zu gelangen. Dort entwendeten sie Bargeld. Das Polizeirevier Geislingen (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen nach den beiden Einbrechern aufgenommen und Spuren gesichert.
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