Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf/B312 - Ampel aus: Unfall

Auf einer Kreuzung bei Ummendorf sind am Donnerstag ein Auto und ein Klein-Lkw zusammengestoßen. Vier Leichtverletzte waren die Folge.

Ulm (ots)

Kurz nach 11.45 fuhr ein 34-Jähriger mit seinem MAN 3,5 Tonner auf der Straße von einer Badeanstalt in Richtung B312. Auf der war ein 77-Jähriger mit seinem Fiat Wohnmobil in Richtung Ochsenhausen unterwegs. Der MAN-Fahrer hielt noch kurz an der Kreuzung an, fuhr aber los. Er übersah wohl den aus Biberach kommenden Wohnmobilfahrer. Wie die Polizei berichtet, war die Ampel an der Kreuzung zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Deshalb regeln die Verkehrszeichen die Vorfahrt. Das hatte der Fahrer des Klein-Lkw nicht beachtet und stieß mit dem von rechts kommenden Fiat zusammen. Sowohl die beiden Fahrenden, als auch der 31-jährige Mitfahrer im MAN und die 54-jährige Beifahrerin im Wohnmobil kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am MAN auf rund 7.000 Euro, den am Wohnmobil Lkw auf ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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