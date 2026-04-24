Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öllingen - Auto überschlägt sich

Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall am Donnerstag bei Öllingen.

Ulm (ots)

Die 52-Jährige fuhr von Öllingen in Richtung Rammingen. Wohl aus Unachtsamkeit geriet sie mit ihrem Suzuki nach rechts auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken übersteuerte sie das Auto und es kam nach links von der Straße ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt wurden. Der Schaden an dem total beschädigten Auto wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

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