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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Büroräume
Bargeld erbeutete ein Unbekannter von Mittwoch auf Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Zwischen 17.30 Uhr und 7 Uhr verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu den Büroräumlichkeiten in der Schaffnerstraße. Über ein Fenster gelangte er in das Innere. Dort brach er einen Tresor auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Unerkannt konnte er wieder flüchten. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen.

+++++++ 0757599 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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