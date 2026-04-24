Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Büroräume

Bargeld erbeutete ein Unbekannter von Mittwoch auf Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Zwischen 17.30 Uhr und 7 Uhr verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu den Büroräumlichkeiten in der Schaffnerstraße. Über ein Fenster gelangte er in das Innere. Dort brach er einen Tresor auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Unerkannt konnte er wieder flüchten. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen.

+++++++ 0757599 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell