Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug entwendet

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

~Von einem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Lohmühlenweg" entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen einen weißen Peugeot Expert. Zuvor wurde gewaltsam das Zufahrtstor zum Grundstück geöffnet. Die Tat ereignete sich am 18. April, gegen 02.30 Uhr. Der Beuteschaden wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt. Eine Person, welche nach ersten Erkenntnissen mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden kann, kann wie folgt beschrieben werden: männlich ungefähr 180 cm groß dunkel gekleidet mit einem Kapuzenpullover Personen, die Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0095095/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)~

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell