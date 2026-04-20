LPI-GTH: Fahrrad entwendet
Ilmenau (ots)
Ein E-Bike der Marke "Trenoli Brenta" in der Farbe Rot metallic entwendeten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam aus einer Garage in der Oberpörlitzer Straße. Das Beutegut hat einen Wert von circa 2.000 Euro. Die Tat wurde am 17. April, gegen 15.00 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0094736/2026) entgegen. (jd)
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