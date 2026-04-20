LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Ingersleben - Landkreis Gotha (ots) - Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in der Karl-Marx-Straße am Samstagmorgen nach der beteiligten Radfahrerin sowie weiteren Zeugen. Ein Mitsubishi-Fahrer beabsichtigte, ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende Rennradfahrerin, die infolgedessen stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Gestürzte oder ...

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