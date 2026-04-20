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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Ilmenau (ots)

Ein E-Bike der Marke "Trenoli Brenta" in der Farbe Rot metallic entwendeten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam aus einer Garage in der Oberpörlitzer Straße. Das Beutegut hat einen Wert von circa 2.000 Euro. Die Tat wurde am 17. April, gegen 15.00 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0094736/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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