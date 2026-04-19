Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht nach Sturz einer Radfahrerin - Zeugenaufruf

Ingersleben - Landkreis Gotha (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in der Karl-Marx-Straße am Samstagmorgen nach der beteiligten Radfahrerin sowie weiteren Zeugen. Ein Mitsubishi-Fahrer beabsichtigte, ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende Rennradfahrerin, die infolgedessen stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Gestürzte oder die Schadensregulierung zu kümmern. Da die Identität der Radfahrerin bislang ungeklärt ist, wird diese gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 (Bezugsnummer 0095264/2026) zu melden. (ml)

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