LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppte eine Polizeistreife am Samstagmorgen gegen 07:15 Uhr einen 32-jährigen VW-Fahrer in der Mozartstraße. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Zur Beweissicherung wurde im Anschluss eine Blutentnahme in einem umliegenden Krankenhaus durchgeführt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn ...

mehr