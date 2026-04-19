LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen
Reinhardsbrunn - Landkreis Gotha (ots)
Beamte des Inspektionsdienst Gotha führten am Samstagvormittag zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Ortslage Reinhardsbrunn durch. Insgesamt wurden dabei elf Verstöße festgestellt. Als schnellster Fahrzeugführer tat sich ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer hervor. Er fuhr nach Abzug der Toleranz mit 69 km/h. (ml)
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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