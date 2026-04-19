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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Reinhardsbrunn - Landkreis Gotha (ots)

Beamte des Inspektionsdienst Gotha führten am Samstagvormittag zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Ortslage Reinhardsbrunn durch. Insgesamt wurden dabei elf Verstöße festgestellt. Als schnellster Fahrzeugführer tat sich ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer hervor. Er fuhr nach Abzug der Toleranz mit 69 km/h. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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