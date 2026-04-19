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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit vier Pkw - hoher Sachschaden

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich in der Goldbacher Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von vier Fahrzeugen. Ein 56-jähriger VW-Fahrer beabsichtigte, vom Diebessteig kommend auf die Goldbacher Straße aufzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 67-jährigen VW-Fahrers, woraufhin es zur Kollision kam. In der Folge verlor der VW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit dem entgegenkommenden Kia einer 35-Jährigen zusammen. Eine hinter dem Kia fahrende 36-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Kia auf. Der VW des 67-Jährigen und der Kia der 35-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 42.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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