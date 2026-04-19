Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag nutzten Unbekannte ein Zeitfenster zwischen 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr, um gewaltsam in eine Wohnung in der Konstantin-Ziolkowski-Straße einzudringen. Die Täter entwendeten einen Akkubohrschrauber der Marke Bosch inklusive Transportkoffer, Ladegerät und Akku. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf etwa 50 Euro. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0095216/2026 (Tel.: 03621/781124) entgegengenommen. (ml)

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