Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen/B311 - Von der Sonne geblendet

Am Donnerstag geriet ein Autofahrer auf der B311 bei Unlingen auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich gegen einen Lkw-Auflieger.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.40 Uhr. Der 59-Jährige fuhr mit seinem Renault von Ehingen in Richtung Riedlingen. Auf Höhe Unlingen, kurz vor dem Unlinger Wald auf gerader Strecke, blendete ihn wohl die tiefstehende Sonne. In der Folge geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein 31-Jähriger mit seinem DAF-Sattelzug unterwegs. Der 59-Jährige krachte seitlich in das Heck des Krone-Aufliegers und kam anschließend auf der Straße zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an dem Auflieger schätzt die Polizei auf ca. 2.000 Euro, den am beschädigten Pkw auf rund 8.000 Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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