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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Bierflasche beworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagvormittag (18.04.2026) einen 41 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Bierflasche nach einem Jogger geworfen zu haben. Der 41-Jährige soll gegen 10.35 Uhr auf der Fußgängerbrücke vom Ferdinand-Leitner-Steg zum Mittleren Schlossgarten einen 31-jährigen Jogger beleidigt und mit einer Glasflasche beworfen haben. Der 31-Jährige konnte der Flasche ausweichen und wurde nicht verletzt. Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen kurz darauf im Mittleren Schlossgarten an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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