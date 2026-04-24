Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dreiste Ladendiebin ertappt

Im Geschäft wechselte die 58-jährige Diebin die Schuhe.

Ulm (ots)

Kunden beobachteten die Frau in einem Discounter in der Wielandstraße. Zur Mittagszeit zog dort die 58-Jährige ihre alten Schuhe aus und entnahm ein neues Paar aus dem Regal. Das zog sie an und setzte ihre Einkäufe fort. Damit nicht genug, an der SB Kasse bezahlte sie nur einen Teil der Ware und verließ das Geschäft. Vom Personal wurde sie aufgehalten und der Polizei übergeben. Gegen die Frau wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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