Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Handy geraubt

Am Donnerstagnachmittag wurde einer 12-Jährigen das Handy geraubt.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf dem Fußweg zwischen dem Bahnhof und dem Alten Zollamt. Dort hielten sich mehrere junge Heranwachsende auf. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach nahm ein 16-Jähriger dem ihm bekannten Mädchen offenbar ihr I-Phone 14 weg und übergab es an einen 18-Jährigen. Es wurde in der Gruppe zwischen zwei weiteren Jugendlichen, beide im Alter von 15 Jahren, weitergereicht. Sie gaben der 12-Jährigen ihr Handy nicht mehr zurück. Als diese angab, die Polizei zu verständigen, verschwanden die Jungen von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Mobiltelefon konnte bislang noch nicht aufgefunden werden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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