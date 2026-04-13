Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (352) 11-jährige Emilia Sophia I. aus Zirndorf vermisst. Öffentlichkeitsfahndung
Zirndorf (ots)
Seit dem heutigen Montagmorgen (13.04.2026) wird die 11-jährige Emilia Sophia I. aus Zirndorf (Landkreis Fürth) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Vermisste wurde zuletzt in Nürnberg im Bereich des Hauptbahnhofes und des Plärrers gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Sie hält sich möglicherweise weiter im Stadtgebiet Nürnberg auf.
Nähere Einzelheiten sowie ein Lichtbild der Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/101209/index.html
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911 96927 - 0, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen
Erstellt durch: Oliver Trebing
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