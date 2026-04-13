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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (349) Auseinandersetzung am Leipziger Platz - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am späten Samstagabend (11.04.2026) kam es im Nürnberger Stadtteil Schoppershof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die bislang unbekannten Täter flüchteten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 23:15 Uhr geriet ein 37-jähriger Mann (deutsch) in einem Bus des Nightliner aus bislang ungeklärter Ursache mit drei unbekannten Männern in Streit. Als der Bus am Leipziger Platz anhielt, stiegen alle Beteiligten aus. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Hierbei sollen die Unbekannten den 37-Jährigen geschubst und getreten haben. Als der Busfahrer hinzukam, flüchteten die drei Personen in den U-Bahnverteiler des Nordostbahnhofes und stiegen in die U-Bahnlinie U2 in Richtung Röthenbach.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter: männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 20 - 25 Jahre alt, dunkle Hose, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Kappe mit weißem Emblem, weiße Sportschuhe.

Täter: männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 20 - 25 Jahre alt, dunkelblonde Haare, dunkelblaue Jeans, grau/weiß kariertes Hemd bzw. Jacke, schwarz-weiße Schuhe.

Täter: männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 20 - 25 Jahre alt, dunkler Bart, kurze dunkle Haare, blaue Jeans, schwarze Jacke mit Kapuze, darunter weißes Oberteil, schwarze Schuhe mit weißem Nike-Emblem.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen nach der Tat eine dreiköpfige Personengruppe in der U-Bahnlinie U2 aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9195 0 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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