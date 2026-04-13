POL-MFR: (348) 39-jähriger Casian C. aus Emskirchen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Fürth (ots) - In der Zeit von Samstagabend (11.04.2026) bis Sonntagmorgen (12.04.2026) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft in der Fürther Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. In der Zeit zwischen 17:00 Uhr am Samstag und 09:30 Uhr am Sonntag schlug ein Unbekannter die Schaufensterscheibe des Juweliers in der ...

mehr