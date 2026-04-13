Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (348) 39-jähriger Casian C. aus Emskirchen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung
Emskirchen (ots)
Wie mit Meldung 328 vom 10.04.2026 berichtet, wurde der 39-jährige Casian C. aus Emskirchen vermisst. Er wurde wohlbehalten in Nürnberg angetroffen.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.
Erstellt durch: Oliver Trebing / mc
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