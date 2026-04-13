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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (348) 39-jähriger Casian C. aus Emskirchen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Emskirchen (ots)

Wie mit Meldung 328 vom 10.04.2026 berichtet, wurde der 39-jährige Casian C. aus Emskirchen vermisst. Er wurde wohlbehalten in Nürnberg angetroffen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
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Freitag
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Sonntag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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