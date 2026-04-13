PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (345) Fahrzeug- und Palettenbrand in Heßdorf - Zeugen gesucht

Heßdorf (ots)

Über die vergangenen drei Tage (11.04.2026 - 13.04.2026) kam es in Heßdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) zu zwei Bränden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht auf Samstag (11.04.2026) brannten gegen 03:45 Uhr mehrere im Simon-Rabl-Weg abgestellte Paletten. Durch das Feuer wurde zudem die Glasabtrennung zum Grundstück eines dortigen Restaurants sowie eine Hecke beschädigt.

In der Nacht auf Montag (13.04.2026) geriet gegen 02:15 Uhr ein Pkw im Schleifweg in Brand. Das Fahrzeug brannte komplett aus.

In beiden Fällen wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Taten wird geprüft. Zeugen, die über das Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 09:25

    POL-MFR: (344) Fußgänger gestürzt und verstorben - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (11.04.2026) fand ein Zeuge einen leblosen Fußgänger im Nürnberger Nordosten auf. Der Mann hatte sich mutmaßlich bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen, an denen er schließlich verstarb. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Nürnberger Verkehrspolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Passant war gegen ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 11:25

    POL-MFR: (343) Polizei nahm randalierenden Mann fest - Haftantrag gestellt

    Nürnberg (ots) - Die Polizei nahm am frühen Samstagmorgen (11.04.2026) einen alkoholisierten Randalierer in der Nürnberger Südstadt fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen. Eine Bewohnerin eines Mehrpartienhauses in der Humboldtstraße verständigte gegen 05:30 Uhr die Polizei, da ein Mann gegen ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 11:21

    POL-MFR: (342) Zeugen nach Raub gesucht

    Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (11.04.2026) beraubten vier Unbekannte einen Mann in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei sucht Tatzeugen. Der 22-jährige Italiener befand sich gegen 05:30 Uhr im Bereich Jakobstor/Engelhardsgasse, als vier bislang unbekannte Täter ihn in ein Gespräch verwickelten. Plötzlich schlugen sie unvermittelt auf den Mann ein, sodass dieser zu Boden fiel. Im weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren